Offerta da 30 milioni del West Ham per Castellanos: la Lazio vacilla
Oggi alle 14:00
di Francesco Finulli
(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Valentin Castellanos potrebbe presto lasciare la Lazio per trasferirsi al West Ham, terz'ultimo in classifica in Premier League. La squadra biancoceleste, infatti, sarebbe pronta a lasciare andare il suo attaccante per una cifra intorno ai 30 milioni. Una cifra importante per la Lazio che acquistò Castellanos nell'estate del 2023 per 15 milioni concedendo anche il 10% sulla futura rivendita al New York City FC.

In caso di cessione al West Ham la società biancoceleste registrerebbe una plusvalenza di circa venti milioni, cifra importante per il club anche in ottica futura. L'uscita di Castellanos, inoltre, libererebbe il posto per Lorenzo Insigne, nel mirino del club biancoceleste da tempo. (ANSA).