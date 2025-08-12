Oggi si presentano Estupinan e Terracciano: a che ora e dove vedere
MilanNews.it
Oggi, martedì 12 agosto, il Milan presenterà ufficialmente Pervis Estupinan e Pietro Terracciano, arrivati nelle scorse settimane rispettivamente da Brighton e Fiorentina. Il terzino sinistro e il portiere risponderanno alle domande dei giornalisti nella Sala Stampa di Casa Milan a partire dalle 11. Grazie ai live testuali di Milannews.it, non vi perderete nemmeno una dichiarazione dei due nuovi acquisti del Diavolo. La diretta sarà trasmessa su Milan Tv.
Questi i risultati del Milan di Allegri nelle amichevoli estive:
Arsenal - Milan 1-0
Liverpool - Milan 2-4
Leao, Loftus-Cheek, Okafor (2)
Perth Glory - Milan 0-9
F. Terracciano, Okador (2), Comotto rig., Chukwueze, Leao (2), Ricci, Musah
Leeds - Milan 1-1
Gimenez
Chelsea - Milan 4-1
Fofana
Sacchi critica Hojlund: "Se ti chiama il Milan, fai la valigia e ti metti sul primo aereo per Malpensa"
Si riparte: tutto nelle mani di Allegri. Mercato: centrocampista del futuro. Altri tre acquisti di Antonio Vitiello
1 Situazione Hojlund, duro attacco dall'UK: "Se lavori in uno stellato non vuoi andare al McDonald's"
4 Ravezzani: "Sulla carta, De Winter mi pare non più debole di Thiaw. Operazione mi pare ottima, il tempo dirà"
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
