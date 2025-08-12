Oggi si presentano Estupinan e Terracciano: a che ora e dove vedere

Oggi si presentano Estupinan e Terracciano: a che ora e dove vedere
Oggi alle 09:00
di Francesco Finulli

Oggi, martedì 12 agosto, il Milan presenterà ufficialmente Pervis Estupinan e Pietro Terracciano, arrivati nelle scorse settimane rispettivamente da Brighton e Fiorentina. Il terzino sinistro e il portiere risponderanno alle domande dei giornalisti nella Sala Stampa di Casa Milan a partire dalle 11. Grazie ai live testuali di Milannews.it, non vi perderete nemmeno una dichiarazione dei due nuovi acquisti del Diavolo. La diretta sarà trasmessa su Milan Tv.

