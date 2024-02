Ordine commenta: "La frase di Ibra su Pioli vuol dire tutto e niente"

Ha fatto molto parlare la frase che Zlatan Ibrahimovic ieri - e questa mattina - ha affidato alla Gazzetta dello Sport per testimoniare la sua vicinanza a Stefano Pioli in questo finale di stagione. Una semplice frase che fa scendere lo svedese al fianco del suo vecchio allenatore: "E' il nostro allenatore e siamo contenti di lui". In molti hanno commentato questa presa di posizione di Zlatan, anche Franco Ordine che oggi su Il Giornale ne ha parlato nel suo pezzo.

Le parole di Franco Ordine nel suo articolo oggi in edicola: "La reazione più interessante (alla notizia di Conte come possibile candidato alla panchina del Milan, ndr), e anche la meno prevista, è quella finale, prima di mettersi in viaggio per Frosinone, con Ibra che ha gazzetta.it ha dettato la frase "Pioli è il nostro allenatore e siamo contenti di lui" che vuol dire tutto e niente allo stesso tempo, non esclude novità future ma cementa l'attualità"