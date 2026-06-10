Ordine: "Ibra continua a mandare in giro il messaggio 'Io non c'entro niente col Milan, io do solo consigli'. Ma deve decidere cosa fare"

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Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a QSVS, trasmissione di punta di TeleLombardia, su Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del Milan.

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a QSVS, trasmissione di punta di TeleLombardia, su Zlatan Ibrahimovic: "Il punto è che lui deve fare una scelta di fondo perché anche se continua a mandare in giro messaggio 'Io non c'entro niente col Milan, io do solo consigli', deve decidere se stare dentro al Milan e quindi assumersi le responsabilità delle scelte che fa e del ruolo che ha o stare fuori dal Milan e però stare fuori a tutti gli effetti, perchè il mezzo servizio non conviene né a lui, perchè i tifosi l'hanno messo nel mirino, né al Milan".

IL RAPPORTO FURLANI-ALLEGRI

"È bastata un “mannata” per rovinare il rapporto tra tifosi del Milan e Max Allegri - ha scritto lo stesso Ordine su MilanNews.it - che ha lavorato sodo tutto l’anno per centrare l’obiettivo della Champions. Chi conosce da vicino l’evoluzione del rapporto tra il Milan inteso qui come programma della futura stagione e Allegri stesso, sa benissimo come sono andati i fatti. Max non ha mai smesso di stare sul pezzo e fino all’ultimo giorno ha fatto di tutto per centrare il traguardo. Basta rivedere le immagini televisive seguite al successo di Genova per capire cosa bolliva nella sua testa. Altra questione è la condivisione del piano industriale. L’ad Furlani aveva spiegato, durante le riunioni sull’argomento specifico, che il rientro di alcuni “prestiti” da Chukwueze a Bennacer avrebbero di fatto impedito di allestire un potenziamento della rosa così come reclamato dall’allenatore. Forse lo avrà fatto anche per convincerlo a non restare. Di sicuro Allegri, a quelle condizioni, Napoli o non Napoli, non sarebbe rimasto e avrebbe liberato l’armadietto di Milanello con una sostanziosa buona uscita. Specie poi in presenza di Ibrahimovic".