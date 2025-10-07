Ordine: "Leao deve trasformare ciò che lui considera ancora un divertimento in una fatale ossessione. Quella per il gol"

vedi letture

Rafael Leao ce la farà a diventare decisivo anche da prima punta? Franco Ordine è convinto che può farcela come ha spiegato stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport: "Appena arrivato a Milanello, Max Allegri gli ha affidato i galloni da vice-capitano e dato una missione: diventare un attaccante decisivo in fatto di gol, non solo di dribbling e di giocate per raffinati intenditori. Anche il ruolo è un inedito ed è su questo punto che hanno cominciato ad affilare le lame molti collaudati critici di Max. Prima dell’infortunio muscolare, capitato il 17 agosto a San Siro, coppa Italia col Bari, Leao da centravanti ha firmato l’unico gol stagionale, di testa, su cross di Tomori. Da centravanti si è ritrovato domenica notte a Torino nella condizione di chiudere la sfida con un successo che avrebbe garantito il comando della classifica e forse anche qualcosa di meglio in fatto di autostima per il nuovo Milan. Leao ha sbavato due volte, da posizione giusta, e nel secondo caso tagliando l’area sul lancio visionario di Modric come un vero numero 9.

Allora il punto di fondo, al netto della migliore condizione da guadagnare nelle prossime settimane, non è il ruolo e nemmeno il talento, riconosciuto, ma la voglia di trasformare ciò che lui considera ancora un divertimento in una fatale ossessione. Quella per il gol. Didascalica è la chiosa rivolta da Max mentre Leao si preparava al cambio: 'Rafa, non farmi incazzare'. Ecco: Leao non si è tirato indietro, è stato al centro della partita, ha anche avuto cuore questa volta, ha provato una magia balistica da metà campo che avrebbe occupato i social per i prossimi 3-4 mesi. Sta lentamente entrando nel nuovo ruolo e nella nuova dimensione professionale. Dal primo allenamento a Milanello Allegri lo ha incitato spesso: 'Rafa, tira più forte'. Appena gli capiterà di fare centro coltivando l’istinto del killer invece che l’estro dell’artista, finirà con l’innamorarsi del nuovo Leao".

