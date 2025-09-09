Ordine: "Sono in completo disaccordo con la comunità di tifosi ed esperti perché ritengo Gimenez superiore a Dovbyk"

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, Franco Ordine, giornalista, si è così espresso su Santiago Gimenez: "Il voto da dare alle cessioni è molto alto, diciamo un rotondo 9, mentre per gli acquisti si abbassa di gran lunga a 5 perché è partita in ritardo la caccia al “9 alla Giroud” anche se sul tema, come sapete, sono in completo disaccordo con la comunità di tifosi ed esperti perché ritengo Gimenez -se recuperato nell’umore oltre che nel fisico- superiore a Dovbyk. Altro effetto che non ho condiviso è il numero esagerato dei cambiamenti tra cessioni e nuovi arrivi (27 e 10), questo significa che farai fatica a trasformare un tale via vai in una squadra nel breve volgere di qualche settimana".

Massimiliano Allegri oggi ritroverà il gruppo rossonero al centro sportivo di Milanello per preparare la sfida al Bologna che è in programma a San Siro la prossima domenica alle ore 20.45, in occasione della terza giornata del campionato di Serie A. In questo frangente i rossoneri dovranno giocarsela con un attacco tutto da costruire. Sono quattro gli elementi in rosa a disposizione del tecnico livornese ma solo due potrebbero essere pronti per giocare dall'inizio, pur rientrando per ultimi dagli impegni con le Nazionali: Pulisic e Gimenez.

Il Corriere dello Sport questa mattina scrive in merito alle scelte offensive di Allegri: "Gimenez e Pulisic, l'obbligo di Max. Il messicano e l'americano torneranno per ultimi dopo le amichevoli negli Usa". Le altre due opzioni si chiamano Rafael Leao e Christopher Nkunku: entrambi, per ragioni diverse, potrebbero non essere in condizione di giocare titolari. Scrive il CorSport: "Leao è pronto al rientro in gruppo ma partirà solo dalla panchina. Nkunku è ancora in forte ritardo: per il tecnico non c'è alternativa".