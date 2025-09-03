Ordine: "Sono molto critico sul mercato del Milan perché il reparto difensivo si è indebolito"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale che da anni è inviato al seguito del Milan, è stato intervistato nella giornata di martedì a Maracanà trasmissione del palinsesto di TMW Radio. All'indomani delle chiusura del mercato, Ordine ha commentato la campagna acquisti e cessioni rossonera.

Che giudizio si può dare sul mercato del Milan?

“Io sono molto critico sul mercato del Milan perché secondo me il reparto difensivo si è indebolito, il centrocampo si è leggermente migliorato mentre l’attacco resta un punto interrogativo. Ormai abbiamo capito che il sistema sarà il 3-5-2, ma non per un capriccio di Allegri. Quest’ultimo lo dovrà adottare perché i due esterni non sembrano particolarmente all’altezza".

Continua Ordine con il suo pensiero: "In conclusione dico anche che il Milan ha fatto un affare a non fare lo scambio con la Roma per Dovbyk. Il voto finale comunque è un 6 stiracchiato, dato che si è smantellata la rosa dell’anno scorso; quella attuale ne ha diciannove di movimento, troppi pochi anche per giocare campionato, Coppa Italia e Supercoppa”.