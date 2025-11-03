Pagelle Gazzetta: Maignan il migliore, molto bene anche Pavlovic, Saelemaekers, Modric e Leao
Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport all'indomani di Milan-Roma 1-0, il giocatore rossonero che ha preso il voto più alto è stato Mike Maignan: 8 per il portiere francese che nel finale di partita è stato decisivo con un rigore parato a Dybala. Molto bene anche Pavlovic che ha segnato il gol vittoria e si è meritato un bel 7,5. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, per Saelemaekers, Modric e Leao. 6,5 invece per Gabbia e Ricci, mentre Bartesaghi ha preso 6. 5,5 per De Winter e Nkunku, il voto più basso è stato dato a Fofana (5) che ha commesso troppi errori ed è stato ingenuo sul rigore concesso alla Roma.
Questo il tabellino di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.
MILAN-ROMA 1-0
Marcatori: 39’ Pavlovic
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 88’ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (dal 84’ Loftus-Cheek), Leao (dal 90’+4). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (dal 84’ Tsimikas), Mancini, Ndicka; Celik (dal 77’ Dovbyk), El Ayanoui (dal 51’ Pellegrini), Kone, Wesley; Soule (dal 51’ Bailey), Cristante; Dybala (dal 84’ Baldanzi). A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.
Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.
