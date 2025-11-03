Genoa, Daniele De Rossi in pole per il dopo Vieira

(ANSA) - GENOVA, 03 NOV - C'è un tassello sicuro, il Genoa avrebbe trovato un'intesa con Daniele De Rossi: accordo fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Incontro questa mattina per limare ogni dettaglio e trovare un'intesa di massima con l'ex allenatore della Roma prontissimo ad affrontare la nuova sfida: salvare il Genoa attualmente all'ultimo posto con 3 punti in classifica e fortemente a rischio retrocessione. Però il presente è la sfida con il Sassuolo con l'ex capitano rossoblu Mimmo Criscito in panchina coadiuvato da Roberto Murgita, per anni componente dello staff tecnico.

Nel caso in cui oggi il Genoa vincesse Criscito potrebbe ancora giocarsi qualche chance e magari venire confermato per la partita in programma la prossima settimana al Ferraris con la Fiorentina. Dunque De Rossi in pole per sostituire Vieira ma attenzione anche a ipotesi diverse con Criscito sempre in panchina. (ANSA).