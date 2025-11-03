Milan-Roma, è Mike Maignan l'MVP della sfida di Serie A

di Manuel Del Vecchio

È Mike Maignan l'MVP del Milan per la partita di ieri sera vinta 1-0 contro la Roma.

Il portierone rossonero è tornato a parare un rigore dopo più di un anno, neutralizzando il penalty calciato da Dybala al minuto 82 con un intervento splendido che ha portato i tre punti al Milan.