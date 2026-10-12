Pagelle Tuttosport: Ramos è un ectoplasma, delude anche Pulisic

Ieri contro il Sassuolo i peggiori in campo nel Milan sono stati i due attaccanti titolari, vale a dire Christian Pulisic e Gonçalo Ramos

All'indomani di Sassuolo-Milan 1-1, nelle pagelle di Tuttosport il voto più alto nelle file rossonere spetta a tre giocatori, vale a dire Mike Maignan ("Sceglie bene il tempo su Matic in avvio di secondo tempo e para bene su Bowie"), Mario Gila (" Non fa passare mai Laurienté. È l’unico ad avere un atteggiamento propositivo per tutta la gara") e Adrien Rabiot ("Il suo gol è un lampo clamoroso e improvviso che abbatte Muric sul primo palo. Fatica a far girare il pallone quando, nel primo tempo, i compiti di regia cadono su di lui"). Tutti e tre si sono meritati un bel 6,5.

Mezzo voto in meno per Gabbia, Pavlovic, De Winter, Modric e Moreira, mentre hanno preso 5,5 Estupinan, Musah e Chukwueze. I peggiori in campo sono stati invece i due attaccanti titolari: Christian Pulisic ("Tra lui e Ramos, c’è poca ciccia in campo. Unico lampo: il filtrante che manda in porta Chukwueze") e Gonçalo Ramos ("Muric gli nega il gol su cross di Chukwueze. Ma per il resto, è davvero un ectoplasma dentro l’area avversaria. Perfino Amorim, per la prima volta pubblicamente, lo rimbrotta") hanno preso entrambi 5.

Questo il tabellino di Sassuolo-Milan, valido per la 6^ giornata di Serie A 2026/2027:

LE FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt ( dal 77' Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen ( dal 24’ Odenthal), Doig; Adzic ( dal 59' Thorstvedt ), Matic ( dal 77' Lipani), Bakola; Berardi, Esposito ( dal 59' Bowie), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Kakari. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (dal 20' De Winter), Pavlovic, Estupinan ( dal 45' Modric), Chukwueze ( dall'80' Hutchinson), Musah (dal 76' Jashsri), Rabiot, Moreira; Pulisic ( dal 76' Cisse), Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Comotto, Loftus-Cheek, Camarda. All: Ruben Amorim

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: 47' De Winter (M), 89' Ramos (M), 90' Pavlovic (M), 93' Thorstvedt (S)

Marcatori: 63' Rabiot (M), 67' Odenthal (S)