Pallone d'oro 2025, ecco chi sarà il vincitore secondo l'intelligenza artificiale

Ousmane Dembélé vincerà il Pallone d'Oro 2025, ma solo secondo la previsione di AVISIA, specializzato in dati e intelligenza artificiale. Il francese del Paris Saint-Germain ha il 72% di probabilità di vincere il trofeo. Alle sue spalle si piazzano Lamine Yamal (56%) e Vitinha (40%).

Secondo AVISIA, Dembélé è il favorito, ma la corsa non è chiusa: Yamal, classe 2007, potrebbe far saltare il banco, mentre Vitinha resta una minaccia concreta per il podio. Appuntamento a lunedì 22 settembre, quando al Théâtre du Châtelet di Parigi si terrà la cerimonia di assegnazione.