Panchina Milan: questa è la settimana decisiva per Glasner

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Questa potrebbe essere la settimana giusta per conoscere il nome del nuovo allenatore del Milan. ll favorito è Oliver Glasner

Quella che inizia oggi potrebbe essere la settimana decisiva per l'arrivo di Oliver Glasner sulla panchina del Milan. Lo scrive questa mattina l'edizione odierna di Repubblica che spiega che l'ex tecnico del Crystal Palace ha già detto sì al club di via Aldo Rossi, ma vuole una risposta definitiva prima dell'inizio del Mondiale (giovedì 11 giugno).

Settimana scorsa, l'allenatore austriaco ha avuto un lungo incontro con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic ai quali ha presentato ovviamente anche la sua idea di calcio e le sue idee per il futuro del Milan. Non è escluso che in questi giorni ci possa essere un nuovo vertice tra le parti, stavolta magari decisivo per la nomina di Glasner come nuovo tecnico del Diavolo.