Papà Gimenez: "Era titolare, ma volevano venderlo. Santi mai stato consultato"

Christian Gimenez, papà dell'attaccante rossonero Santiago ed ex calciatore, è intervenuto come ospite a ClaroSports, media sportivo messicano, e ha parlato delle ultime ore di mercato che hanno visto il figlio al centro di tante chiacchiere e indiscrezioni. Un estratto delle sue dichiarazioni: QUI l'intervista completa, tradotta da MilanNews.it.

Il papà di Gimenez racconta le ultime ore da Lecce in poi: "All’inizio abbiamo sentito dire molte cose. Poi abbiamo sentito, venerdì, quando Santiago ha giocato da titolare, le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan e abbiamo iniziato a capire cosa stesse realmente succedendo. Non sapevamo cosa stesse succedendo: era titolare, ma volevano venderlo. La verità è che era tutto molto confuso. È molto raro che un direttore sportivo faccia quelle dichiarazioni. L'agente di Santi è sempre stata in contatto il club. Il club ha avuto la possibilità di fare quello scambio, ma Santi non è mai stato consultato sulla situazione. Ci sono stati rumors, ma la realtà è che Gimenez è un giocatore del Milan, ha un contratto, e lunedì mattina tutte le parti si sono incontrate: il presidente, il direttore sportivo e i consiglieri come Ibrahimovic, che ha avuto un ruolo importante, hanno deciso che Santi sarebbe rimasto. Hanno insistito per quello scambio, ma non è mai stato confermato”.