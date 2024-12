Pareggio a reti bianche tra Genoa e Torino. Per il Grifone alla prossima c'è il Milan

Finisce senza reti il match del "Ferraris" che ha aperto questo sabato calcistico. Alla fine Genoa e Torino si spartiscono la posta in palio conquistando un punto a testa.

Le scelte dei tecnici

Patrick Vieira si affida al 4-3-3 che nella fase di non possesso può diventare un 4-5-1 con Leali in porta. In difesa Matturro vince il ballottaggio con Vogliacco al fianco di Bani mentre Sabelli e Martin sono gli esterni. A centrocampo con Badelj giocano Frendrup e Thorsby mentre Zanoli e Miretti agiscono da supporto a Pinamonti. Risponde Paolo Vanoli con Walukiewicz, Coco e Masina a protezione della porta di Milinkovic-Savic. A centrocampo con Ricci spazio a Gineitis e Linetty mentre Pedersen e Vojvoda sono gli esterni. In attacco Che Adams fa coppia con l’ex Sanabria.

Palo di Vojvoda

Parte forte la squadra di casa con Thorsby che viene cercato da Martin con un cross dalla sinistra ma Masina legge bene la traiettoria del pallone e allontana la minaccia. Al 23’ ci prova Badelj per i padroni di casa ma la sua conclusione sorvola la traversa. La risposta arriva con Linetty che vede uno spiraglio ma calcia debolmente fra le braccia di Leali. Ancora centrocampisti pericolosi per il team di Vieira ma il suo rigore in movimento viene deviato in corner da Ricci. Il tempo si conclude con un’occasione per parte, prima Miretti prova un tiro-cross che si perde sul fondo e poi Gineitis conclude centralmente, e i granata che sfiorano il vantaggio con Vojvoda che coglie il palo.

Nel finale il Toro si sveglia

Il Genoa inizia la ripresa con vigore e prova a scuotere la difesa granata. Ci prova intorno al decimo Frendrup dopo uno scontro al limite dell’area ma il suo piattone è troppo debole e blocca Milinkovic-Savic. Il Torino risponde con Linetty che si sgancia verso l’area di rigore ma la sua conclusione viene deviata in calcio d’angolo. Le due squadre si fronteggiano a viso aperto ma non riescono a sfondare. All’88’ Karamoh riceve in area di rigore e calcia alle spalle di Leali ma Coco aveva anticipato Balotelli toccando il pallone con il braccio, rete giustamente annullata dal direttore di gara. Al secondo minuto di recupero è Tameze che calcia dalla distanza ma Leali si fa trovare pronto e respinge il pallone in corner salvando la sua porta.