Passerini: "A volte mi chiedo se il Milan non abbia fatto troppo a centrocampo quando alla prima mancano una punta e un difensore di presenza"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle strategie del calciomercato del Milan: "Ben venga tornare sul mercato e cercare di prendere una punta, considerando le prestazioni di Gimenez. Serve un attaccante che garantisca tante partite. Ma secondo me serve anche un difensore: il mercato del Milan non si può concludere solo con una punta. Il Milan ha fatto tanto a centrocampo, a volte mi chiedo se ha fatto anche troppo perché poi oggi avevi Jashari e Ricci in panchina. E poi in panchina davanti avevi solo Chukwueze e la difesa in campo con poca qualità. Il mercato deve sopperire: serve un centrale. Si parlava di Demiral. Serve un centrale di esperienza. Pavlovic confusionario, Tomori sotto standard, Gabbia di qualità media che non eccelle nelle prestazioni: se si avesse più presenza in mezzo lì, magari i due gol di ieri sera non li prendevi".

L'APERTURA DEL CORRIERE

Attorno alla squadra e all'allenatore si erano create delle aspettative, che però sono state prontamente deluse. Niente sembra essere cambiato rispetto alla passata stagione, ed è quello che preoccupa di più i tifosi del Milan, che ieri si sono lasciati andare a fischi di rabbia al termine dell'incredibile debutto choc in campionato contro la Cremonese.

Sulla partita di San Siro, che ha visto la formazione grigiorossa tornare a casa con i 3 punti dalla Scala del Calcio dopo 100 anni, Il Corriere della Sera ha titolato "Milan, una Maxi falsa partenza", riprendendo poco sotto le parole in conferenza stampa di Max Allegri, che ha puntualizzato i tanti, forse troppi errori commessi dalla sua squadra durante la partita.