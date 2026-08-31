Passerini: "Continuo a dire che il rischio grosso è non completare la squadra con un colpo in difesa"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan: "Non ho cambiato idea: credo che il Milan dovrebbe muoversi ancora per fare qualcosa, soprattutto in difesa. Continuo a dire che il rischio grosso è non completare questa squadra con un ulteriore colpo: un difensore centrale che vada a riempire e a completare davvero il reparto. È stato un mercato in cui sono stati acquistati buoni elementi, qualcuno anche ottimo, magari pagandoli 60 milioni e quindi strapagandoli, può darsi, però sono arrivati profili validi.

Moreira mi piace molto, lo conosco, ma voglio vederlo nel campionato italiano, con la maglia del Milan e alle prese con la Serie A. Goncalo Ramos è partito con un gol, quindi ha i numeri per fare un figurone in Italia, ma anche qui voglio vedere cosa dimostrerà. Gila è un grande acquisto. Temo, insomma, che la mancanza di un tassello in più che vada a completare la difesa rischi di rovinare il quadro generale. Staremo a vedere: mancano un paio di giorni, poi daremo un voto finale a questo mercato. Siamo qui apposta e non ci nasconderemo, evidenziando ciò che c'è di positivo e ciò che c'è di negativo".