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VIDEO MN - Omari Hutchinson verso Casa Milan per la firma sul contratto

VIDEO MN - Omari Hutchinson verso Casa Milan per la firma sul contratto
Oggi alle 16:36News
di Redazione MilanNews
fonte Lorenzo De Angelis

Prosegue tutto secondo i piani il primo giorno da milanista del nuovo trequartista rossonero Omari Hutchinson. Infatti, come riportato dalla redazione di MilanNews.it grazie al lavoro del nostro inviato sul posto, il jolly offensivo anglo-giamaicano ha appena lasciato l'Hotel Melià per dirigersi a Casa Milan e firmare finalmente il suo contratto con il club rossonero.

Per Amorim, questo è un rinforzo importante in grado di dare velocità ed imprevedibilità alla zona offensiva rossonera. Hutchinson sarà rossonero, firmando un contratto con il Milan che parla di un prestito con diritto di riscatto. In queste ore l'ufficialità.