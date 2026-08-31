Sabatini sincero: "Se avessi fatto un video, fino al 60° avrei detto che Ramos non ne prende una, poi avrei detto che è un grande attaccante"
Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a Pressing, in onda su Mediaset, su Goncalo Ramos, attaccante del Milan: "Posso fare una battuta? Tanto è... Se io dovessi fare un videino, sapete cosa farei? Io fino al 60esimo direi: 'Goncalo Ramos non ne prende una buona, nulla: sbaglia tre gol, sembra Calleri, bla bla bla'. Poi ricomincio dopo il gol: Goncalo Ramos è un grande attaccante!. Ecco, io lo confesso, perché fino al 60esimo aveva giocato una partita inguardabile. Poi fa un gol da attaccante vero, proprio da top player. Ma si vede anche da come tocca la palla e da come si muove: gioca fuori e viene incontro".
TABELLINO MILAN-VENEZIA (2-0)
Si riporta di seguito il tabellino di Milan-Venezia (2-0), sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A e disputata a San Siro il 28 agosto 2026.
MARCATORI: 69′ Goncalo Ramos (M), 89′ autogol Halal (M)
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (87′ Gabbia), De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric (74′ Jashari), Musah, Bartesaghi (87′ Estupinan); Loftus-Cheek (59′ Rabiot), Cissè (59′ Saelemaekers); Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Pulisic, Diawara, Moreira, Comotto, F. Terracciano, Camarda. All.: Ruben Amorim.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic (45′ + 2′ Halhal); Hainaut, Kike Perez (80′ Lauberbach), Busio, Basic (65′ Sohm), Haps (65′ Correia); Yeboah, Adams (80′ Rrahmani). A disp.: Montipo, Grandi, Gomes, Fanne, Sagrado, Dagasso, Panada, Helgason, Okoro, Farji. All.: Giovanni Stroppa.
ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.
AMMONITI: Schingtienne, Kike Perez, Haps (V), Pavlovic (M)
NOTE: Angoli 2-3. Recupero 2′ pt, 4′ st.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan