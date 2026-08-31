Sabatini sincero: "Se avessi fatto un video, fino al 60° avrei detto che Ramos non ne prende una, poi avrei detto che è un grande attaccante"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a Pressing, in onda su Mediaset, su Goncalo Ramos, attaccante del Milan.