MN - Martinez: "Sono sicuro che chi ha visto e scelto Gimenez sa che non è il giocatore visto in Italia"

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Daniel Martinez, giornalista di ESPN, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it su Santiago Gimenez, attaccante messicano.

Daniel Martinez, giornalista di ESPN, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it su Santiago Gimenez, attaccante messicano che si sta trasferendo in queste ore dal Milan al Porto. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sull'esperienza di Santi Gimenez al Milan

"Cosa dire...Grande rammarico. Amaro in bocca perché conoscendo la persona, il giocatore, le qualità, non si è riuscito ad esprimere al meglio. Ha avuto una serie di situazioni sfavorevoli: dalla prima lesione, quella che non si è mai chiarito cosa lo teneva dolorante, poi tutte le altre situazioni che già conosciamo e che per nominarle ci servirebbe moltissimo. A mio avviso è stata una possibilità inespressa. C'è stato un affievolirsi di quelle possibilità e di quelle forze iniziali che potevano essere buone notizie per il ragazzo e il Milan che ha investito tanto e che ha visto in lui la possibilità di un giocatore importante. Il calcio è così, può prendersi momenti che non si immagina nessuno. Io sono sicuro che chi ha visto e scelto Santi Gimenez sa che non è il giocatore che abbiamo visto purtroppo in Italia. E non lo è stato non per colpa sua ma per situazioni esterne che sono venute a mancare e che gli hanno provocato una serie di inconvenienti che lo hanno prima intristito, perché l'ho visto molto triste nell'ultimo periodo. Non è riuscito ad esprimere le sue capacità. È stato una vera delusione, perché l'entusiasmo che si era creato attorno al giocatore, non solo in Italia, ma anche in Messico, alla fin fine per queste circostanze è rimasto inespresso".