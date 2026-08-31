Trevisani: "Il Milan è primo senza che Pulisic abbia giocato, con Leao in Turchia e con quasi nessuno dei big che ha partecipato alla festa"

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Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Pressing, in onda su Mediaset, su Goncalo Ramos, attaccante del Milan.

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Pressing, in onda su Mediaset, su Goncalo Ramos, attaccante del Milan: "Goncalo Ramos è destro: questo gol che fa contro il Venezia è difficilissimo, non controlla neanche il pallone, come gli arriva calcia subito. Bello anche l'assist, bello il movimento: lì l'azione è riuscita proprio bene. E secondo me il Milan finalmente ha un terminale offensivo. Sbaglierà anche dei gol, ma è un terminale importante. L'Inter è prima senza Lautaro e Thuram a referto, il Milan è primo senza che Pulisic abbia ancora messo piede in campo, con Leao trasferitosi in Turchia e con quasi nessuno dei big che ha partecipato alla festa".

TABELLINO MILAN-VENEZIA (2-0)

Si riporta di seguito il tabellino di Milan-Venezia (2-0), sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A e disputata a San Siro il 28 agosto 2026.

MARCATORI: 69′ Goncalo Ramos (M), 89′ autogol Halal (M)

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (87′ Gabbia), De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric (74′ Jashari), Musah, Bartesaghi (87′ Estupinan); Loftus-Cheek (59′ Rabiot), Cissè (59′ Saelemaekers); Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Pulisic, Diawara, Moreira, Comotto, F. Terracciano, Camarda. All.: Ruben Amorim.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic (45′ + 2′ Halhal); Hainaut, Kike Perez (80′ Lauberbach), Busio, Basic (65′ Sohm), Haps (65′ Correia); Yeboah, Adams (80′ Rrahmani). A disp.: Montipo, Grandi, Gomes, Fanne, Sagrado, Dagasso, Panada, Helgason, Okoro, Farji. All.: Giovanni Stroppa.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

AMMONITI: Schingtienne, Kike Perez, Haps (V), Pavlovic (M)

NOTE: Angoli 2-3. Recupero 2′ pt, 4′ st.