Passerini: "Ricordo la frase di Maldini a Cardinale: 'Vogliate bene al Milan!'. Sia come bene che come capitale, sta andando male"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla gestione del Milan.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla gestione del Milan: "Il tempo stringe e il Milan continua a non avere una struttura, alimentando la sacrosanta preoccpazione dei tifosi. Resto convinto che la variabile tempo sia assolutamente fondamentale: l'allenatore lo devi prendere giusto innanzitutto, ma anche alla svelta; perché le altre si rinforzano, mentre il Milan è molto molto molto indietro. Chi comanda, deve capire che il Milan, a livello morale e di anima, è di chi vuole bene al Milan. Ricordo la frase di Maldini a Cardinale: "Vogliate bene al Milan!". E, al momento, i risultati non sono positivi. Sia come bene morale che come capitale, l'investimento di RedBird non sta andando bene".

LA STRIMINZITA NOTA PER MALDINI

È sempre giusto ricordare con che comunicato stringato si è scelto di congedare Maldini: "AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all'Amministratore Delegato".