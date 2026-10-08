Pato e il primo gol col Milan: "Pensavo che Ronaldo fosse matto"

L'ex storico attaccante rossonero, Alexandre Pato ha parlato così ai microfoni di Lega Serie A. Tra i tanti temi affrontati, ecco quello relativo ai suoi primi anni in rossonero. Queste le sue interessanti parole e ricordi:

PATO RACCONTA IL PRIMO GOL CON IL MILAN

"Il mio idolo è sempre stato Ronaldo, ma poi al Milan è arrivato il più forte: Ronaldinho. Ricordo ancora il gol all'esordio contro il Napoli. Ronnie mi lanciò per due volte in porta contro Iezzo e sbagliai. Mi disse che dovevo aiutarlo, ma pensavo fosse matto. Poi finalmente riuscì a segnare nel secondo tempo, e venne fuori tutta l'emozione che avevo dentro..".