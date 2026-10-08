Pato e il primo gol col Milan: "Pensavo che Ronaldo fosse matto"
MilanNews.it
L'ex storico attaccante rossonero, Alexandre Pato ha parlato così ai microfoni di Lega Serie A. Tra i tanti temi affrontati, ecco quello relativo ai suoi primi anni in rossonero. Queste le sue interessanti parole e ricordi:
PATO RACCONTA IL PRIMO GOL CON IL MILAN
"Il mio idolo è sempre stato Ronaldo, ma poi al Milan è arrivato il più forte: Ronaldinho. Ricordo ancora il gol all'esordio contro il Napoli. Ronnie mi lanciò per due volte in porta contro Iezzo e sbagliai. Mi disse che dovevo aiutarlo, ma pensavo fosse matto. Poi finalmente riuscì a segnare nel secondo tempo, e venne fuori tutta l'emozione che avevo dentro..".
Pubblicità
News
Milan: c’è un allarme rosso. Sassuolo, mercato, calendario. E la grande manovra in FIGCdi Franco Ordine
Le più lette
3 Ramazzotti: "Con Endrick insieme a Pulisic, Moreira e Ramos, il Milan avrebbe una qualità e un potenziale notevoli"
4 Il Milan ha il sì di Endrick per gennaio. Ma ora il Real e Mourinho devono aprire alla sua partenza
Primo Piano
Primo PianoGabbia a DAZN: "Siamo vogliosi di seguire il mister, felice che Modric sia rimasto. Ecco cosa mi ha stupito di Gila"
Carlo PellegattiAbebe Bikila? No, arciere di Sherwood. Perso l’equilibratore. Camarda: adesso o prestito! “Ghost”, non solo un film della Paramount
Antonio VitielloNewsNotizia che peserà tanto. Il Milan a gennaio ci riproverà. Il test che preoccupa Amorim
Pietro MazzaraPrimo PianoBoban, cannonate d'amore e di milanismo: Zvone serva da stimolo e non venga visto come un rosicone
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com