Pazzini elogia Simic: "Mi ha convinto prima e dopo il gol: concentrato fino al 90°"

Sorriso per il Milan che ritrova i tre punti in Serie A, con un bel 3-0 contro il Monza davanti al pubblico di San Siro e grazie ai gol di Reijnders, Simic e Okafor. Ora i rossoneri mettono pressione all’Inter e alla Juventus lì davanti in classifica. Giampaolo Pazzini ha commentato a DAZN la prestazione rossonera nel post partita.

Le parole di Pazzini su Jan Carlo Simic: "Simic è un ragazzo che conoscevo dalla Primavera e ho visto tante partite: si fa sempre trovare pronto. E forte fisicamente e aggressivo: durante la partita ha avuto un’attenzione importante e ha giocato con personalità, anche prima del gol. Mi ha convinto sia prima che dopo il gol: è rimasto concentrato fino al novantesimo".