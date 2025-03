Pellegatti: "Credo che la decisione del Ds non arriverà prima di fine aprile"

Il Milan si appresta a riprendere le fila della sua stagione, al termine della sosta per le nazionali che non ha portato calcio giocato ma tante chiacchiere sul futuro del club. Da un lato la ricerca del nuovo direttore sportivo, con Fabio Paratici in pole position nell'ideale griglia di Giorgio Furlani (leggi qui), dall'altro le suggestioni e ipotesi sull'eventuale nuovo allenatore rossonero per la prossima stagione. Intervenuto come ospite sulle frequenze di Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha detto la sua su entrambi i temi.

Pellegatti sul casting per il Ds: "Direttore sportivo? Hanno iniziato ora il casting, io credo la decisione non arriverà prima di fine aprile. Paratici l'altro ieri ha parlato a lungo col Milan, ma ha la pressione del Tottenham che vuole una risposta"

Pellegatti sul possibile nuovo allenatore: "Fabregas? Potrebbe interessare al Milan, deve capire se riesce a liberarsi e se si sente pronto per evitare l'errore di Thiago Motta: andare al Milan, all'Inter o alla Juve è un altro sport"