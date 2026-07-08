Pellegatti su Pulisic: “Conosco le qualità, ma se inizia a rompersi spesso…”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti parla di Christian Pulisic e dell’infortunio che ha rimediato questa notte nella sfida contro il Belgio. Queste le sue parole.
“Pulisic è ancora infortunato. Ecco, per me è un grande giocatore, l'abbiamo detto tutti, ma è praticamente un anno che non gioca. È entrato bene l'anno scorso, si è fatto subito male, ha fatto un buon finale, scomparso nel 2026, un altro infortunio. Insomma, secondo me il Milan quando dovrà decidere i giocatori da cedere e non da cedere bisogna guardare anche il discorso relativo alla salute fisica, se un giocatore è soggetto agli infortuni. Se è soggetto agli infortuni, non può allenarsi a 100 allora, non allenandosi a 100 all'ora non può giocare a 100 all'ora e quindi bisognerà porsi il problema”.
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