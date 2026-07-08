Pellegatti schietto: “ Se Pulisic inizia ad infortunarsi spesso ci penserei a confermarlo”

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Pellegatti sottolinea i suoi dubbi su Pulisic in relazione al suo futuro in rossonero.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Christian Pulisic e sui dubbi riguardo la sua forma fisica. Queste le sue parole.

“Sinceramente pur conoscendo le qualità, se vedo che è troppo spesso infortunato, è stato traumatico, sfortunato o per sfortuna o per diciamo costituzione fisica alla quasi età di 30 anni, io Pulisic ci penserei bene a confermarlo, ve lo dico sinceramente. Non si può più, secondo me avere in rosa giocatori che, almeno della salute fisica, non siano il 100%. Mio parere, io dei giocatori troppo spesso fuori, troppo spesso infortunati, sinceramente li toglierei. Oltretutto c'è un problema, mi sembra che voglia 8 milioni di euro a livello di ingaggio e non è assolutamente possibile una situazione del genere”.