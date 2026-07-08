Trevisani assicura: “Ramos è uno che fa gol, avere il centravanti fa tutta la differenza del mondo”
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Riccardo Trevisani commenta l’arrivo di Goncalo Ramos al Milan.
Durante l'ultima puntata di Cronache Mondiali, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il nuovo centravanti rossonero Gonçalo Ramos, arrivato al Milan per 75 milioni di euro più bonus. Queste le sue parole.
"Bella presa, tanti soldi ma un bel attaccante. Non è un attaccante diciamo Van Basteniano, non è un giocatore squisito tecnicamente però è un giocatore forte, uno che fa gol, uno che si sente in area di rigore. Ragazzi, i centravanti spostano la vita, cioè quella che è una palla che 97 volte su 100 la prende il difensore centrale, quella l'ha presa e l'ha sbattuta in porta per il gol del 2 a 1 (Gol al Mondiale). Fa tanta differenza se hai il centravanti vivo o morto".
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