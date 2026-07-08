Ravezzani sul Milan: “Primi segnali del nuovo Milan sembrano ok, ma c’è ancora tanto da fare”
Nel suo profilo X, il direttore di Telelombardia ha commentato gli ultimi giorni nei quali il Milan è stato protagonista, dagli arrivi di Goncalo Ramos e quello dell'ultima ora di Gila, alla presentazione di Amorim. Questo il suo commento in merito.
"Prima Gonçalo Ramos, poi Amorim che si presenta e dice subito qualcosa in italiano. Oggi Cardinale a Milanello che accoglie il tecnico, poi Gila. Dopo tanti giorni amari, qualche buona notizia per il Milan. Era ora. C’è ancora tanta strada da fare, ma i primi segnali sembrano ok".
Prima Gonçalo Ramos, poi Amorim che si presenta e dice su ito qualcosa in italiano. Oggi Cardinale a Milanello che accoglie il tecnico, poi Gila. Dopo tanti giorni amari, qualche buona notizia per il Milan. Era ora. C’è ancora tanta strada da fare, ma i primi segnali sembrano ok.— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) July 7, 2026
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