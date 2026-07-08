Il ct dell’Egitto contro l’arbitro: “Oggi è toccato a noi, chissà chi saranno i prossimi”

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Il ct bdell’Egitto protesta a fine partita per l’arbitraggio dell’arbitro nella partita contro l’Argentina.

Egitto-Argentina è stata una delle partite più folli del Mondiali. All'80' l'albiceleste perdeva 2-0 e il suo mondiale sembrava arrivato al capolinea ma, al triplice fischio, il risultato recitava 3-2 per i campioni del Mondo in carica. In mezzo un rigore sbagliato di Messi, seguito poi da un suo gol, un gol annullato all'Egitto e tantissime proteste arbitrali. Proprio in merito a questo, si è espresso nel post-partita il ct degli egiziani che ha sbottato contro l'arbitro.

"Oggi tocca all'Egitto, chissà chi sarà il prossimo. E proprio per questo che i tifosi provano frustrazione davanti alla Var. Invece di parlare della splendida rete dell'Egitto, tutti discutono degli arbitri. Decisioni come questa possono cambiare l'intero corso di un Mondiale. Non sono affatto d'accordo con quella decisione. Si tratta di una partita a eliminazione diretta e hanno annullato un gol importantissimo per qualcosa che, a mio parere, non ne giustifica l'annullamento. Il calcio sta diventando ossessionato dal trovare motivi per annullare i gol invece di premiare il gioco offensivo".