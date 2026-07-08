Bergomi sul Milan: "Va con urgenza ricompattato l’ambiente. Amorim dovrà dare più coraggio alla squadra"
L'ex giocatore ha elogiato i copi di mercato del Milan e ha spiegato cosa deve Ruben Amorim per risollevare il Diavolo
Giuseppe Bergomi, ex difensore, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera (ed. Milano), nella quale ha parlato anche del nuovo Milan di Ruben Amorim che in questa prima parte del mercato estivo ha già chiuso due colpi molto importanti, vale a dire Gonçalo Ramos in attacco e Mario Gila in difesa. Ecco le sue parole sul Diavolo:
"Il Milan ha una buona base, lo dico da tempo. Ad Amorim il compito di dare un po’ più di coraggio a un gruppo che ha qualità, fisicità e giocatori bravi nell’uno contro uno. Gonçalo Ramos sarà pure costato molto, ma ha caratteristiche giuste per sfondare in A. Dietro, Gila — difensore veloce — è l’acquisto giusto. Di certo va con urgenza ricompattato l’ambiente in ogni componente".
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