Amorim non si nasconde: "Obiettivo seconda stella? Certo che vogliamo vincerla"

vedi letture

Durante la conferenza stampa di oggi a Casa Milan, Ruben Amorim si è presentato come nuovo allenatore rossonero

Queste le parole di Ruben Amorim in conferenza stampa sul suo calcio e sugli obiettivi stagionali:

Che ricordo hai dei vecchi Milan?

"Innanzitutto Gerry giustamente ha detto che vogliamo giocare a calcio, niente presisone (ride, ndr). La qualità di gioco è fondamentale. Mi ricordo tanto Ancelotti e mi ricordo tantissimo Arrigo Sacchi e il suo stile innovativo. Anche Capello e la sua squadra incredibile degli invincibili. Il passato del Milan non è solo la squadra ma tutto l'insieme dei giocatori come van Basten, Gullit... Ma quando si fa riferimento al Milan è la squadra in generale, le persone sono la cosa più importante. Seguo il Milan da quando ero giovane, mi ricordo la finale contro il Benfica... Era una famiglia quella, è una famiglia questa. Sento la responsabilità di essere qui. È un campionato in cui è molto difficile vincere. Siamo qui non per evitare di perdere ma per vincere. È una bella sfida".

L'obiettivo è la seconda stella?

"Quando ci si mette in gioco e in discussione poi bisogna vincere il più possibile. Certo che vogliamo vincere la seconda stella. So che sarà dura, ci sono mille variabili. La sfida più grande? È difficile dirlo adesso. L'obiettivo fondamentale ora è di dominare il campionato, il resto lo vedremo".