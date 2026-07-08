Amorim spiega la sua idea di calcio: "Dominare l'avversario e difenderci bene. Voglio far divertire i tifosi"

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Durante la conferenza stampa di oggi a Casa Milan, Ruben Amorim si è presentato come nuovo allenatore rossonero

Durante la sua conferenza stampa di presentazione, Ruben Amorim ha parlato così in conferenza stampa del calcio che vuole vedere:

Dopo quanto tempo vedremo il suo gioco al Milan?

"Spero che voi possiate vedere qualcosa fin dall'inizio. So bene che nel calcio non c'è mai tempo. È un progetto a lunga scadenza, ma già dalla prima partita dovremo giocare in modo che si veda cosa l'allenatore chiede ai giocatori. I tifosi si convinceranno lentamente, ma a livello di gioco io parto in quinta con la squadra: vogliamo dominare fin dalla prima partita".

Qual è la differenza tra giocare per non perdere e giocare per vincere?

"(Ride, ndr). Posso dirvi il modo in cui voglio giocare. Ho grandissimo rispetto per Allegri, ha tantissimo esperienza. Non voglio parlare del passato, ma vi posso dire il modo in cui voglio giocare: dobbiamo dominare l'avversario e difenderci bene. Ogni allenatore ha idee uniche. Devo anche cambiare un po', quando vedrò i giocatori smusserò le mie idee. Voglio intrattenere, far divertire i tifosi, un calcio bello da guardare. Ci vuole un po' perché il motore parta. Ma quando si vuole vincere si hanno quando queste responsabilità: allenare grandi club porta queste responsabilità. Calare di energia e di attenzione vuol dire perdere. Noi vogliamo vincere e dominare il gioco".