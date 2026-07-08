Vernazza e i dubbi su Modric nel 3-4-2-1 di Amorim: "Fatico a vederlo in un centrocampo a due"

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Luka Modric deve ancora decidere se restare o meno al Milan. Il giornalista Sebastiano Vernazza ha qualche perplessità sulla posizione in campo del croato con Amorim

In merito al futuro di Luka Modric, Sebastiano Vernazza ha spiegato sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport: "Si attende una risposta definitiva da Luka Modric, e qui scatterebbe la prima perplessità: Amorim ha in testa un 3-4-2-1 o 3-4-3 e fatichiamo a immaginare il quasi 41enne Modric in un centrocampo a due, con il solo Rabiot o chi per lui a spalleggiarlo. Nel Milan di Allegri, Modric faceva il regista scortato da due interni/ mediani e, per quanto il croato sia mobile, non gli si può chiedere, a quell’età, di cantare e di suonare. Nel caso, il nuovo allenatore dovrà inventarsi una variante che garantisca la sostenibilità di Modric.

Amorim non è ancora un tecnico risolto, nel salto dallo Sporting al Manchester United si è scottato. Il Milan è il suo punto di ripartenza. Ha 41 anni, due in più di Cesc Fabregas, con il quale condivide una vaga somiglianza facciale. I milanisti si augurano che ci siano anche delle affinità giochiste, sperano che Amorim restituisca alla Milano rossonera un calcio propositivo. Con Gonçalo Ramos e Gila, la proprietà tende la mano ai propri tifosi. Il Milan si ribella al declino, ci riprova, e ai primi di luglio tanto basta per credere nel futuro".