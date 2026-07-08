Vernazza e i dubbi su Modric nel 3-4-2-1 di Amorim: "Fatico a vederlo in un centrocampo a due"
In merito al futuro di Luka Modric, Sebastiano Vernazza ha spiegato sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport: "Si attende una risposta definitiva da Luka Modric, e qui scatterebbe la prima perplessità: Amorim ha in testa un 3-4-2-1 o 3-4-3 e fatichiamo a immaginare il quasi 41enne Modric in un centrocampo a due, con il solo Rabiot o chi per lui a spalleggiarlo. Nel Milan di Allegri, Modric faceva il regista scortato da due interni/ mediani e, per quanto il croato sia mobile, non gli si può chiedere, a quell’età, di cantare e di suonare. Nel caso, il nuovo allenatore dovrà inventarsi una variante che garantisca la sostenibilità di Modric.
Amorim non è ancora un tecnico risolto, nel salto dallo Sporting al Manchester United si è scottato. Il Milan è il suo punto di ripartenza. Ha 41 anni, due in più di Cesc Fabregas, con il quale condivide una vaga somiglianza facciale. I milanisti si augurano che ci siano anche delle affinità giochiste, sperano che Amorim restituisca alla Milano rossonera un calcio propositivo. Con Gonçalo Ramos e Gila, la proprietà tende la mano ai propri tifosi. Il Milan si ribella al declino, ci riprova, e ai primi di luglio tanto basta per credere nel futuro".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan