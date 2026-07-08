Milan, sospiro di sollievo per Pulisic: l'infortunio non dovrebb essere serio

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Non dovrebbe essere nulla di serio l'infortunio rimediato da Christian Pulisic durante l'ottavo del Mondiale tra Stati Uniti e Belgio

Il Milan e i suoi tifosi possono tirare un bel sospiro di sollievo in merito all'infortunio rimediato da Christian Pulisic in Stati Uniti-Belgio: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, "il giocatore si sottoporrà agli esami necessari per valutare l’entità dell’infortunio e poi si godrà le vacanze, prima di ripresentarsi a Milanello". Lo staff medico del Diavolo è in contatto con quello della nazionale americana e dai primi colloqui emerge una certa serenità in quanto il problema non dovrebbe essere serio.

Dopo il match, parlando del suo infortunio, Pulisic aveva dichiarato: "Ho subito una torsione completa sia alla caviglia che al ginocchio nel corso della stessa giocata. Ormai è andata, pazienza. Sfrutterò questo periodo per rimettermi in sesto. Si tratta indubbiamente di un epilogo davvero sfortunato per il mio Mondiale. Nel corso di questa estate le sensazioni erano ottime e avvertivo di aver raggiunto il massimo della mia condizione fisica".