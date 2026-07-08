Ordine: "Sorpresa a Milanello: Cardinale ha accolto Amorim. Non era successo con gli altri allenatori"

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A differenza di quanto era successo in passato con Fonseca, Coneiçao e Allegri, Gerry Cardinale ha voluto accogliere personalmente Amorim al suo arrivo a Milanello

Che Gerry Cardinale sia sempre più centrale nel nuovo Milan lo testimonia anche il fatto che ieri, per la prima volta da quando RedBird è proprietario del club rossonero, è stato lui ad accogliere il nuovo allenatore Ruben Amorim a Milanello. Questo non era successo per Paulo Fonseca, per Sergio Conceiçao e nemmeno l'estate scorsa per Massimiliano Allegri.

Scrive Franco Ordine oggi su Il Giornale: "Non era successo né per Fonseca e tanto meno per Conceiçao, nemmeno per Allegri sbarcato un anno prima a Milanello tra la fanfara dei tifosi e i giudizi positivi della critica. Anzi in occasione dell'arrivo semiclandestino di Fonseca montò una polemica feroce per l'assenza di un dirigente di rango all'aeroporto. La presenza isolata del team manager Marangon fu giudicata insufficiente e addirittura una mancanza di rispetto! Ieri è successo invece il contrario, e a sorpresa, per Ruben Amorim.

Attraversando per la prima volta i cancelli di Milanello, ha trovato ad accoglierlo Gerry Cardinale, proprietario di RedBird, da qualche settimana uomo solo al comando del nuovo Milan, sceso in campo in prima persona a dirigere le operazioni del club rossonero e presente a Milano e in Italia da molte settimane come mai accaduto in precedenza a dimostrazione che ha scelto di giocare da protagonista il nuovo corso segnalandolo a tutti, tifosi, media e soprattutto calciatori".