Inchiesta arbitri, i pm: "Designazioni concordate con dirigenti Inter"

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La Procura di Milano ha messo nel mirino la gara tra Torino e Inter dell'ultimo campionato. La designazione Mariani solo dopo l'ok dei nerazzurri

Arrivano novità sull'inchiesta sugli arbitri da parte della Procura di Milano: secondo il Corriere della Sera, infatti, sarebbe spuntata una nuovo gara che è sotto la lente d'ingrandimento del pm Maurizio Ascione, vale a dire Torino-Inter dell'ultimo campionato di Serie A, partita terminata 2-2 per la quale fu designato Maurizio Mariani. Dalle intercettazioni, è emerso che il direttore di gara non era "gradito" ai nerazzurri e la sua designazione sarebbe avvenuta solo previo consenso del club interista.

Se Rocchi va verso l’archiviazione per la vicenda della presunta "bussata" durante Udinese-Parma dello scorso campionato, allo stesso tempo l'ex designatore sarebbe posto in concorso "con esponenti della società sportiva Inter e, previo concerto con costoro, agendo questi ultimi per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina (ex presidente della Figc, ndr)". Al momento né l'ex numero uno della FIGC, né dirigenti nerazzurri sarebbero indagati. L'ipotesi sarebbe nata da un’intercettazione nella quale un dirigente dell'AIA riferiva a Rocchi i malumori dell'Inter per la scelta di Mariani.