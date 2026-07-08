Il messaggio di Amorim ai tifosi del Milan: "Per tanti anni sono stato uno di voi, farò del mio meglio per vincere con questo club"
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Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, ha confermato di essere stato in passato un tifoso rossonero e ha mandato un messaggio a tutti i milanisti
Attraverso il suo profilo Instagram, il Milan ha pubbicato un video con alcune dichiarazioni di Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero, il quale ha voluto mandare questo messaggo ai tifosi milanisti: "Ciao tifosi, sono davvero felice di essere qui.
Per tanti anni sono stato uno di voi, quindi farò del mio meglio per vincere con questo club e passare tanti anni qui insieme a voi".
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