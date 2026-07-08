Ramos e Gila, Vernazza: "Il Milan ha piazzato una doppietta notevole. Inter, Napoli e Roma sono ancora ferme"

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Il giornalista Sebastiano Vernazza ha elogiato le prime mosse di mercato del Milan che ha preso Gonçalo Ramos e Mario Gila

Sebastiano Vernazza, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così le prime mosse di mercato del Milan: "Poco più di due settimane fa ci interrogavamo sulla nebbia in cui era avvolto il Milan. Il mercato sembrava fermo ed era un inganno, qualcuno - probabilmente Gerry Cardinale in persona, il proprietario - lavorava ad acquisti che sono stati conclusi. Prima Gonçalo Ramos, comprato per circa 70 milioni dal Paris Saint Germain, poi Mario Gila, preso ieri dalla Lazio per una cifra intorno ai 30. Cento milioni in totale per due giocatori di cui c’era assoluta necessità. Un centravanti all’altezza mancava dalle stagioni di Olivier Giroud e il centrale andrà a rafforzare una difesa non sempre adeguata nell’ultimo campionato, sebbene i gol subiti non siano stati molti, 35, quanti ne ha incassati l’Inter campione d’Italia.

Inter, Napoli e Roma sono ancora ferme, zero colpi. La Juve ha investito sul giovane Ekhator dal Genoa, un’operazione di complemento. Il Milan ha piazzato una doppietta notevole. Non è escluso che arrivi un altro difensore strutturato, già pronto. E l’area scout-osservatori si muove a caccia di qualche giovane di belle speranze, ragazzi da valorizzare. È chiaro che alle compere seguiranno vendite obbligate, perché i conti in qualche modo andranno quadrati. Leao è l’indiziato numero uno. La frattura con la società e con l’ambiente sembra irreparabile e un po’ dispiace, perché, in Portogallo-Croazia, la connessione di Leao con Gonçalo Ramos è valsa il gol della vittoria, assist del primo e gol del secondo. Leao, con Ruben Amorim, ritornerebbe nel suo ruolo naturale di ala sinistra, però certi lampi intravisti in America - al conto va aggiunta la rete contro l’Uzbekistan - hanno rialzato la sua quotazione e forse non sarà impossibile ricavare dalla cessione i 50 milioni che oggi il giocatore più o meno vale. Vedremo che cosa sarà di Christian Pulisic, corteggiato dal New York City, anche se le ultime voci dicono che l’americano rimarrà dov’è, a Milano".