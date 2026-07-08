Ibrahimovic esalta Messi: "È diventato un animale e nessuno può catturarlo. È davvero impressionante"

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Dopo essere stato decisivo anche contro l'Egitto, Leo Messi è stato elogiato ancora una volta da Zlatan Ibrahimovic che lo ha definito come un animale che nessuno riesce a catturare

Zlatan Ibrahimovic, che sta commentando il Mondiale per Fox Sports, ha elogiato ancora una volta Lionel Messi, decisivo anche ieri nella rimonta contro l'Egitto dell'Argentina che ha rimontato due gol e si è qualificata ai quarti della competizione dove affronterà al Svizzera. Ecco le parole dello svedese sul campione argentino: "Messi è diventato un animale e nessuno può catturarlo. È lo stesso Messi che ho visto con i miei occhi, quello che ci siamo abituati a vedere e che continuiamo a vedere.

Ricordate che ha già vinto tutto, guardate il suo curriculum. Ha già vinto la Coppa del Mondo, il Pallone d'Oro, tutto. E vuole ancora di più, è davvero impressionante".