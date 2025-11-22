Pellegatti su Perth: “Silenzio che mi fa ben sperare. Sarebbe un bellissimo happy end”

La questione di Milan Como a Perth sembra essere entrata in un limbo silenzioso. Non ci sono notizie in merito da parecchio tempo e questo potrebbe essere visto come un elemento positivo in vista del possibile annullamento della trasferta oltreoceanica. In merito si è espresso Carlo Pellegatti che cos’ ha commentato:

“Per quello che riguarda Perth, avete notato che tutto è in silenzio. Nessuno più parla, mi sto illudendo che qualcosa stia cambiando. Mi sto illudendo perchè ripeto sarebbe insopportabile giocare Milan Como a Perth. Oggi il presidente della Lega è tornato, ha detto che capisce il disagio dei tifosi ma sarebbe una bella opportunità. Ecco io mi auguro che alla fine, rispettando ovviamente le parole, le opinioni, del presidente della Lega, ci sia quella che io ritengo l’happy end cioè che si giochi a San Siro in un altro mercoledì dopo l’8 di febbraio. Il fatto che tutto taccia, il fatto che qualcuno dal Milan trapela che si siano delle difficoltà e non si sia sicuri di andare, io credo che le parole dei giocatori, di Allegri, facciano pensare, e non sia un loro regalo che tutti vogliono sotto l’albero, quello di andare a giocare a 22 ore di viaggio da San Siro. Sarebbe una cosa veramente folle, andare a regalare a una squadra forte come il Como la possibilità di andare a giocare in campo neutro. Ritengo sia una cosa sbagliata, il fatto che non se ne parli mi auguro che possa essere una pausa di riflessione”.