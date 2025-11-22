MN - Passerini su Allegri: “Strategia comunicativa da grande conoscitore di calcio”

Manca sempre meno al big match di domenica sera che vedrà affrontarsi le due eterne rivali milanesi, Milan e Inter. Nella giornata di oggi, la redazione di MilanNews.it ha intervistato, nel post conferenza stampa, il collega Carlos Passerini, firma del Corriere della Sera, che si è concesso ai microfoni del nostro canale YouTube. Vediamo il suo commento in vista del derby:

Cosa ti ha colpito della conferenza di Allegri? "Vado sul paradosso, non mi ha colpito niente. Non mi sorprende, mi aspettavo esattamente questo. Come spesso capita di fronte a partite di snodo, perché questa lo è, Allegri giustamente dice che non lo è: una strategia comunicativa sua da profondo conoscitore del calcio italiano e delle sue pieghe comunicative. È proprio tipico di Allegri"

La partita sarà molto tesa, l'ambiente in occasione del derby per forza di cose è un ambiente infiammato, carico di passione e voglia di fare bene, e anche tanta pressione e tensione per i giocatori che sentono e sanno l'importanza della partita. Così il mister ha voluto togliere un velo di timore ai giocatori rossoneri e scaricare la tensione che, sicuramente, sarà alle stelle.