Per il post Conceiçao solo nomi italiani: Conte ed Ancelotti i sogni (proibiti) del Milan

Conceiçao solo nomi italiani: Conte ed Ancelotti i sogni (proibiti) del Milan

L'impressione è che neanche la vittoria della Coppia Italia potrebbe salvare Sergio Conceiçao da un destino oramai segnato. L'idea del Milan è infatti quella di terminare la stagione con il portoghese in panchina, per poi ripartire nella prossima con un nuovo allenatore, preferibilmente italiano. L'esperimento stranieri non ha dato infatti i risultati sperati, motivo per il quale dalle parti di via Aldo Rossi si potrebbe questa volta puntare su profili che già conoscono molto bene la Serie A.

A fronte di questo Tuttosport parla di Carlo Ancelotti ed Antonio Conte come sogni proibiti del Milan, ma pronosticare il futuro sia dell'uno che dell'altro è pressoché impossibile. Come allenatore viene monitorato anche Gian Piero Gasperini, che potrebbe lasciare l'Atalanta al termine della stagione, così come sullo sfondo rimangono i nomi di Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi.

A concludere questa folta lista Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna il cui dossier interesserebbe e non poco alla dirigenza rossonera.