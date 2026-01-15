Per la terza partita consecutiva il Milan va sotto nel punteggio

Per la terza partita consecutiva il Milan va sotto nel punteggio MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:20News
di Lorenzo De Angelis

Per la terza volta consecutiva in stagione in Milan va sotto nel punteggio. Dopo Colombo e Comuzzo, Kempf aggiorna questo record negativo della formazione di Massimiliano Allegri, che però in entrambi i casi è riuscita a riprendere la partita. Vedremo se riuscirà a fare lo stesso anche questa sera contro il Como. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.