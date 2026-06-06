Perinetti: "Credo che il Milan debba trovare intanto una struttura, che non c’è"
Giorgio Perinetti, intervistato da TuttoMercatoWeb a margine del Festival della Serie A di Parma, ha parlato del difficile momento del Milan. Momento difficile figlio di una mancanza di programmazione. Queste le parole del dirigente.
CAOS MILAN, IL PARERE DI PERINETTI
“Difficile analizzare con precisione i problemi. Il discorso generale è che 14 squadre hanno cambiato a giugno l’allenatore e l’anno scorso quasi lo stesso. Quest’anno non sappiamo ancora il numero ma probabilmente ci avviciniamo. Questo significa navigare a vista, significa che non c’è programmazione, progettualità. Sono soltanto termini che usiamo, ma interveniamo per quello che ci dice il risultato all’ultimo momento. Questo non permette di creare un qualcosa, come si faceva una volta.
Credo che il Milan debba trovare intanto una struttura, che non c’è, a livello tecnico. Dopo la rinuncia a Maldini è stato abbastanza avventuroso quello che a livello dirigenziale ha fatto il Milan”.
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