Petrone: "Le under 23 strumento utile per tutto il movimento: più ce ne sono meglio è"

Il tema delle seconde squadre, sin da quando qualche stagione fa la Juventus ha inaugurato questo movimento in Italia, è oggetto di critiche e discussioni. A oggi sono quattro le under 23 attive nei nostri campionati: oltre ai bianconeri, in Serie C, ci sono l'Atalanta e la new entry Inter. In Serie D invece c'è il Milan Futuro, retrocesso nella passata stagione. Nel corso del programma A Tutta C su TMW Radio, il tecnico di lungo corso Mario Petrone ha espresso il suo parere sul tema.

È favorevole ad ampliare il numero delle squadre under 23?

"Sì. Non tutte possono permetterselo, ma più ce ne sono meglio è. Giocare con gli adulti accelera la crescita dei giovani. L’Under 23 è uno strumento utile per tutto il movimento, che oggi è in difficoltà".