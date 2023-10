Pioli a Sky: "Domani dovremo essere efficaci e incisivi. I cori durante l'allenamento? Sono una novità"

Intervistato a Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato così alla vigilia della gara con il Borussia Dortmund: "Mancheranno altre quattro partite, non può essere decisiva. Per passare questo girone serviranno tanti punti, abbiamo un'occasione per superare questa trasferta e contro un avversario che non perde in casa in Champions da due anni".

Sul gioco: "L'idea è quello di cercare di essere pericolosi e cercare di affondare. Diventa difficile creare tanto e non segnare come con il Newcastle, domani dovremo essere efficaci e incisivi".

Sullo stadio del BVB: "Sarà bello, ma non c'è timore. Ho detto alla squadra che l'ambiente potrebbe ricordare Anfiled, ma domani sera arriviamo da importanti, dall'ambiente troveremo energia e adrenaline per fare la miglior partita possibile".

Sui cori durante l'allenamento: "E' una novità, veniamo a giocare in un ambiente particolare. I giocatori dovrano essere bravi a comunciare, non so se riuscirò a dare le mie indicazioni e per questo lo abbiamo fatto".

Sulla panchina: "Siamo convinti di quello che stiamo facendo sapendo che dobbiamo passare anche da queste partite difficili per migliorare. Se potessi avere tutta la rosa a dispozione sarebbe meglio, ma chi giocherà al massimo".

Su Leao: "Tutte le partite devono essere di Leao e del Milan. Tutti devono lavorare e collaborare, poi noi ci mettiamo a disposizione dei giocatori con più qualità. Darà il massimo".

Sulla squadra: "Deriva dalla convinzione che abbiamo. Lavoriamo assieme da questa estate e non può essere una brutta sconfitta che può pensare di interrompere un viaggio. Quello che abbiamo fatto è passato, dobbiamo pensare al futuro. Il club ci sostiene, l'importante è avere fiducia. Siamo una buona squadra che può togliersi soddisfazioni".

Sulla seconda stella: "L'obiettivo è essere competitivi. Dobbiamo svednere in campo con convinzione e a fine stagione si tireranno le somme".