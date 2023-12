Pioli: "Momento difficile? Ecco cos'ho detto alla squadra"

In merito alle sue responsabilità sul momento del Milan, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Ci sono sempre le responsabilità dell'allenatore. E' presto per fare bilanci. In Champions abbiamo poche chance, ma ce la giocheremo a Newcastle.

Alla squadra, sul campionato, ho detto che mancano tante partite e se qualcuno pensa di non poter raggiungere Inter e Juventus con ancora 25 gare da giocare è meglio che non si presenti a Milanello. Si sono presentati tutti, anche perché sono pagati per farlo. Io sono convinto che abbiamo un gruppo compatto; soprattutto nei momenti negativi c'è stata compattezza e questo è stata una risorsa".