Pioli sul Mondiale per Club: "L'obiettivo è che per il suo prestigio il Milan presto vi partecipi"

Il Milan si gioca a Praga il passaggio del turno ai quarti di finale di Uefa Europa League in casa dello Slavia Praga. All'andata i rossoneri si imposero per 4-2 grazie ai gol di Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic, che saranno tutti e quattro titolari visto che l'allenatore rossonero è intenzionato a mandare in campo la formazione dei titolarissimi. Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa all'Eden Stadion.

Il mondiale per club vedrà Inter e Juventus partecipare. Perché il Milan non è dentro? Non era meritevole di partecipare?

"Non ho guardato tanto come funzionano i parametri per il mondiale per club. Il Milan, non avendo fatto le coppe, non ha raggiunto un determinato ranking. L'obiettivo è che, per il suo prestigio, questo club deve arrivare a giocare il mondiale per club".