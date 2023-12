Pippo Inzaghi si rammarica: "Essere disperati dopo un 2-2 contro il Milan..."

Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi in conferenza stampa:

Mister, cosa non ha funzionato stasera?

"Credo che trovare qualcosa che non vada oggi significa essere poco onesti. Abbiamo fatto una grande partita mettendo in grossa difficoltà una delle squadre più forti d'Europa. Siamo andati sotto ma la squadra non si demoralizzata, la rimonta era stata meritata e avremmo potuto portare a casa i tre punti. Vedere i ragazzi disperati per un 2-2 contro il Milan mi fa capire che siamo sulla strada giusta, stasera sono molto orgoglioso di loro".